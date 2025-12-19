В Міноборони не виключають участь компаній Куршутова у тендерах АОЗ і Держспецзв’язку

Відсутність чітких регламентів і прозорих процедур перевірки призводить до того, що контроль за постачальниками є недостатнім.

Ведучий Дмитро Тузов попросив її прокоментувати журналістське розслідування, де йдеться про перевірку Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генпрокурора щодо можливих порушень під час державних закупівель безпілотних комплексів. За версією розслідування, ці закупівлі нібито здійснили компанії, пов’язані з фігурантом санкційних списків РНБО Сеяром Куршутовим.

Ніколаєнко пояснила, що через недосконалість регламентів і процедур контроль за компаніями-постачальниками є слабким.

"В Україні закупівля дронів часто відбувається не за технічними характеристиками, а за конкретною назвою виробу, внесеною до переліку. Це суттєво розширює коло компаній, які можуть брати участь у закупівлях, але знижує рівень контролю за ними. Через особливості нормативної бази відбір постачальників фактично відбувається на рівні Генерального штабу, а не за конкурентними критеріями ціни чи ефективності. Це створює ризики лобізму та суб’єктивних рішень", - зазначила заступник голови громадської антикорупційної ради Міноборони.

За її словами, широке коло допущених до закупівель виробників у поєднанні зі слабким контролем робить систему вразливою до зловживань, навіть якщо формально всі процедури дотримані. Також експертка припустила, що подібні публікації можуть бути частиною конкурентної боротьби між виробниками дронів.

"Я знаю, що друзі Куршутова раніше атакували інших виробників дронів", - додала Ніколаєнко.