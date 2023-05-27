Міноборони про умови РФ для завершення війни: останнім вимагатимуть замок на двері МКС

Міністерство оборони України відреагувало на умови, висунуті Росією, для завершення війни. У відомстві назвали вимоги необґрунтованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України у Twitter .

"Чим більше Росія розчаровується і незадоволена своєю нездатністю досягти своїх цілей, тим не обґрунтованішими стають її вимоги до України", - ідеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони висміяли Кремль, заявивши, що останньою вимогою Москви буде замок на дверях суду в Гаазі.

"Коли Росія підпише документ про свою капітуляцію, останньою вимогою Кремля, найімовірніше, буде повісити висячий замок на вхід до Міжнародного кримінального суду", - йдеться в повідомленні.

Вимоги Росії

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявляв, що для завершення війни необхідно, щоб:

Україна припинила всі бойові дії, а Захід, у свою чергу, - постачання зброї;

Україна відмовилася від вступу до Євросоюзу та НАТО;

Україна повернулася до нейтрального позаблокового статусу;

Україна визнала захоплені Росією території;

Україна захищала права російськомовних громадян та національних меншин.

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