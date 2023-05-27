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Минобороны об условиях РФ для завершения войны: последним потребуют замок на дверь МУС

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Суббота 27 мая 2023 23:02
Минобороны об условиях РФ для завершения войны: последним потребуют замок на дверь МУС Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины отреагировало на условия, выдвинутые Россией, для завершения войны. В ведомстве назвали требования необоснованными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины в Twitter.

"Чем больше Россия разочаровывается и недовольна своей неспособностью достичь своих целей, тем более необоснованными становятся ее требования к Украине", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны высмеяли Кремль, заявив, что что последним требованием Москвы будет замок на двери суда в Гааге.

"Когда Россия подпишет документ о своей капитуляции, последним требованием Кремля, скорее всего, будет повесить висячий замок на вход в Международный уголовный суд", - говорится в сообщении.

Требования России

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что для завершения войны необходимо, чтобы:

  • Украина прекратила все боевые действия, а Запад, в свою очередь, - поставки оружия;
  • Украина отказалась от вступления в Евросоюз и НАТО;
  • Украина вернулась к нейтральному внеблоковому статусу;
  • Украина признала захваченные Россией территории;
  • Украина защищала права русскоязычных граждан и национальных меньшинств.

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