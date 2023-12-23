Міноборони України сподівається повернути 1,5 млрд грн, переведених у рамках корупційної схеми

"Ми їх повернемо, вже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено. Юристи вивчають ці механізми, як правильно зараз розірвати контракт та повернути кошти", - сказав Павлюк.

Також Іларіон Павлюк подякував колегам із СБУ та Генпрокуратури, бо, за його словами, це надзвичайно важливий випадок, коли спрацювали антикорупційні механізми Міністерства оборони.

"Коли ми спільно зі Службою безпеки виявили, і надалі спільними діями, люди, які провели цю оборудку, опинилися в кайданках. Це спільний успіх", - заявив керівник управління преси та інформації Міноборони України.

Скандал із закупівлею снарядів для ЗСУ

22 грудня сталовідомо, що СБУ та Міноборони виявили та ліквідували схему придбання артилерійських снарядів для ЗСУ на майже 1,5 млрд гривень.

Фігурант безпідставно продовжив дію попередньої угоди із підприємством-спецекспортером. Після продовження старого договору іноземній фірмі-посереднику перерахували майже 1,5 мільярда гривень. Це обійшлося на 30% дорожче, ніж за прямих поставок.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустам Умеров розповів, як Міністерство оборони боротиметься із нечесними закупівлями для армії.