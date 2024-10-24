Міноборони України оприлюднило висновки аудиту американської військової допомоги ЗСУ

В Україні дослідили процес обліку та використання американських запасних частин, що замовляються та постачаються до Збройних сил України як міжнародна військова допомога. Порушень не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони .

За даними пресслужби, дослідження проводили аудитори Міноборони України у взаємодії з Офісом генерального інспектора Департаменту оборони США. Цього разу Служба внутрішнього аудиту Міноборони проводила дослідження з урахуванням аудиторських стандартів, що акцептовані урядом США.

"Дослідженням процесу значних відхилень не ідентифіковано. Натомість ми встановили прогалину у нормативній базі, яка ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога", - йдеться в повідомленні

Зараз за рішенням Міноборони спільно напрацьовується двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів, сказав директор Департаменту внутрішнього аудиту МОУ полковник Олександр Титковський.

Крім того, за його словами, розглядається можливість впровадження уніфікованого програмного продукту, що інтегрує облік допомоги служб забезпечення в єдину систему та актуалізує поточну інформацію з урахуванням постійного оновлення даних Групи безпекової допомоги Україні (Security Assistance Group – Ukraine).

Так, вже готується меморандум між Міністерством оборони України та Офісом генерального інспектора Департаменту оборони США про українсько-американську співпрацю у сфері діяльності з внутрішнього аудиту. Документ має посилити контроль за безпековою допомогою Україні та унеможливити спекуляції довкола доброчесності її використання Силами оборони України.

Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U) – група, заснована Міністерством оборони США в листопаді 2022 року для координації передачі обладнання і забезпечення тренування Збройних сил України.