В Міноборони України і Німеччини обговорили співпрацю у виробництві ППО і бронетехніки

Дане питання було порушене під час зустрічі заступника глави Міноборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з державним секретарем міністерства оборони Німеччини Нільзом Хільмером на полях 16-го Міжнародного безпекового форуму (Галіфакс, Канада).

Під час бесіди представник українського оборонного відомства висловив вдячність німецькій стороні за надані системи ППО Patriot та IRIS-T.

В МОУ заначили, що дані системи в умовах постійних російських ракетних обстрілів по українських населених пунктах "є критично необхідними".

На зустрічі представники Міноборони двох країни обмінялися інформацією щодо планів співробітництва у наступному році, а також обговорили, які саме види озброєння можуть бути поставлені Україні.

За словами Боєва, була обговорена можливість "більш глибокої залученості Німеччини у постачання важкої бронетехніки для України".

Крім того, український чиновник запропонував німецькому колезі розглянути можливість "глибшої співпраці між українськими та німецькими оборонними компаніями у сферах виробництва ППО та бронетехніки".

Допомога України від Німеччини

Зазначимо, Німеччина є одним ключових партнерів України в наданні оборонної допомоги після початку широкомасштабної військової агресії з боку РФ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України отримали від ФРН системи ППО IRIS-T та Patriot, зенітні та артилерійські системи, бронемашини, танки Leopard різних модифікацій, безпілотники, боєприпаси та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині з 2022 року українські військовослужбовці проходить навчання в рамках місії з тренінгів.

20 листопада уряд ФРН оголосив, що країна підготувала для України новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, машини та сотні дронів.

Також раніше цього місяці німецькі ЗМІ писали, що ФРН готується надати Україні нову технологічну підтримку в умовах війни. Йдеться про постачання німецькою компанією Helsing 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом Mini-Taurus.