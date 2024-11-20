САУ, машини та сотні дронів: Німеччина направляє Україні новий пакет зброї

Німеччина підготувала для України новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, машини та сотні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

Додатково Німеччина відправить Україні 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї, джути та шеврони.

Також у пакеті:

У новому пакеті Німеччини направить Україні чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів до них. Крім того, ЗСУ отримають три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування.

Допомога від Німеччини

Німеччина - один з ключових партнерів України. Берлін системно надає Україні пакети військової допомоги.

ЗСУ отримали від Німеччини танки Leopard різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, зенітки, артилерійські системи, броньовані машини, боєприпаси, дрони та багато іншого озброєння. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що до кінця року Україна отримає шосту систему IRIS-T.

Також у Німеччині навчають українських військових. Навчальна місія триває з 2022 року.

При цьому Шольц виступає категорично проти передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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