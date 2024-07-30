Міноборони створить вебпортал для військових "Армія+"

Кабінет міністрів затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram .

Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів порталу "Армія+", його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі, а також інші питання щодо функціонування порталу.

Постановою доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу "Армія +" з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що завданнями порталу будуть:

надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;

можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;

в електронному кабінеті можна буде отримати інформацію з інших державних електронних ресурсів;

формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;

розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;

трансляції теле чи радіо-програм та інше;

"У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватись різними послугами", - розповів депутат.

Нагадаємо, в Україні працює Єдиний портал державних послуг Дія, онлайн-сервіс, створений Міністерством цифрової трансформації України, який дозволяє громадянам отримувати різноманітні державні послуги,. Крім вебпорталу, існує з мобільний додаток "Дія", який дозволяє користуватися послугами порталу зі смартфона.

Основні функції Порталу Дія: