Міноборони створить вебпортал для військових "Армія+"
Кабінет міністрів затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.
Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів порталу "Армія+", його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі, а також інші питання щодо функціонування порталу.
Постановою доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу "Армія +" з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що завданнями порталу будуть:
- надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;
- можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;
- в електронному кабінеті можна буде отримати інформацію з інших державних електронних ресурсів;
- формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;
- розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;
- трансляції теле чи радіо-програм та інше;
"У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватись різними послугами", - розповів депутат.
Нагадаємо, в Україні працює Єдиний портал державних послуг Дія, онлайн-сервіс, створений Міністерством цифрової трансформації України, який дозволяє громадянам отримувати різноманітні державні послуги,. Крім вебпорталу, існує з мобільний додаток "Дія", який дозволяє користуватися послугами порталу зі смартфона.
Основні функції Порталу Дія:
- Отримання довідок та витягів. Можна замовити різноманітні довідки (про несудимість, про склад сім’ї тощо), витяги з реєстрів (нерухомості, автотранспорту) та інші документи в електронному вигляді.
- Подавання декларацій. Можна подати податкову декларацію, декларацію про доходи та інші необхідні документи.
- Реєстрація бізнесу. Портал спрощує процедуру реєстрації підприємств та ФОП.
- Отримання соціальних послуг. Можна оформити різноманітні соціальні виплати, пенсії та інші види допомоги.
- Взаємодія з органами державної влади: Можна звернутися до державних органів з різними питаннями та отримати відповіді.