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Минобороны создаст веб-портал для военных "Армия+"

Украина, Вторник 30 июля 2024 14:29
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Минобороны создаст веб-портал для военных "Армия+" Фото: Портал для военных Армия+ будет создан в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Положение определяет цель, задачи, функциональные возможности, субъектов портала "Армия+", его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень используемой на портале информации, а также другие вопросы по функционированию портала.

Постановлением поручено Министерству обороны обеспечить создание и ввод в эксплуатацию портала "Армия+" с учетом готовности его программных и технических средств.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что задачами портала будут:

  • предоставление электронных публичных услуг с получением и использованием информации из государственных электронных ресурсов;
  • возможность подать заявление, электронные рапорты и другие обращения;
  • в электронном кабинете можно будет получить информацию из других государственных электронных ресурсов;
  • формирование и отображение сведений, содержащихся в документах военного;
  • размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;
  • трансляции теле или радиопрограмм и прочее;

"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться разными услугами", - рассказал депутат.

Напомним, в Украине работает Единый портал государственных услуг Дія, онлайн-сервис, созданный Министерством цифровой трансформации Украины, позволяющий гражданам получать различные государственные услуги. Помимо вебпортала, существует с мобильное приложение "Дія", позволяющее пользоваться услугами портала со смартфона.

Основные функции Портала Дія:

  • Получение справок. Можно заказать различные справки (о несудимости, составе семьи и т.п.), выписки из реестров (недвижимости, автотранспорта) и другие документы в электронном виде.
  • Подача деклараций. Можно подать налоговую декларацию, декларацию о доходах и другие необходимые документы.
  • Регистрация бизнеса: Портал упрощает процедуру регистрации предприятий и ФЛП.
  • Получение социальных услуг. Можно оформить всевозможные социальные выплаты, пенсии и другие виды пособия.
  • Взаимодействие с органами государственной власти. Можно обратиться в государственные органы по разным вопросам и получить ответы.
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