Минобороны создаст веб-портал для военных "Армия+"
Кабинет министров утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Положение определяет цель, задачи, функциональные возможности, субъектов портала "Армия+", его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень используемой на портале информации, а также другие вопросы по функционированию портала.
Постановлением поручено Министерству обороны обеспечить создание и ввод в эксплуатацию портала "Армия+" с учетом готовности его программных и технических средств.
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что задачами портала будут:
- предоставление электронных публичных услуг с получением и использованием информации из государственных электронных ресурсов;
- возможность подать заявление, электронные рапорты и другие обращения;
- в электронном кабинете можно будет получить информацию из других государственных электронных ресурсов;
- формирование и отображение сведений, содержащихся в документах военного;
- размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;
- трансляции теле или радиопрограмм и прочее;
"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться разными услугами", - рассказал депутат.
Напомним, в Украине работает Единый портал государственных услуг Дія, онлайн-сервис, созданный Министерством цифровой трансформации Украины, позволяющий гражданам получать различные государственные услуги. Помимо вебпортала, существует с мобильное приложение "Дія", позволяющее пользоваться услугами портала со смартфона.
Основные функции Портала Дія:
- Получение справок. Можно заказать различные справки (о несудимости, составе семьи и т.п.), выписки из реестров (недвижимости, автотранспорта) и другие документы в электронном виде.
- Подача деклараций. Можно подать налоговую декларацию, декларацию о доходах и другие необходимые документы.
- Регистрация бизнеса: Портал упрощает процедуру регистрации предприятий и ФЛП.
- Получение социальных услуг. Можно оформить всевозможные социальные выплаты, пенсии и другие виды пособия.
- Взаимодействие с органами государственной власти. Можно обратиться в государственные органы по разным вопросам и получить ответы.