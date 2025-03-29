Супутники і не лише. У Міноборони розповіли, як рухаються до створення космічних військ

"Ми започаткували інституцію, яка має стати інтегратором всіх рішень, які стосуються саме військового космосу... Це управління було запущене в цьому році... Ми створили Управління космічної політики", - сказала вона.

За її словами, Міноборони прагне стати основним замовником космічної техніки та програмного забезпечення для потреб Сил оборони.

"Ми хочемо, щоб Міністерство оборони стало інтегратором космічних рішень для сил оборони, мало експертизу, щоб формувати технічні завдання", - пояснила Черногоренко.

Також вона натякнула на можливу появу нового виду військ.

"Україна рухається до започаткування космічних сил. Абсолютна більшість наших країн-партнерів розвиває цей вид військ. І, звичайно, наш ворог також рухається в цій сфері, набуває спроможності, набуває технологій. Ми маємо дати цю спроможність нашим військовим", - сказала заступниця міністра.

Черногоренко додала, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору