Спутники и не только. В Минобороны рассказали, как движутся к созданию космических войск

Министерство обороны создало Управление космической политики, которое будет сотрудничать с разработчиками военный космических технологий (спутников и ракет), осуществлять соответствующие заказы и формировать государственную политику в этой области.
Об этом во время международного форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы основали институт, который должен стать интегратором всех решений, касающихся именно военного космоса... Это управление было запущено в этом году... Мы создали Управление космической политики", - сказала она.
По ее словам, Минобороны стремится стать основным заказчиком космической техники и программного обеспечения для нужд Сил обороны.
"Мы хотим, чтобы Министерство обороны стало интегратором космических решений для сил обороны, имело экспертизу, чтобы формировать технические задания", - пояснила Черногоренко.
Также она намекнула на возможное появление нового вида войск.
"Украина движется к созданию космических сил. Абсолютное большинство наших стран-партнеров развивает этот вид войск. И, конечно, наш враг также движется в этой сфере, приобретает способности, приобретает технологии. Мы должны дать эту способность нашим военным", - сказала замминистра.
Черногоренко добавила, что к 2030 году Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.
Нпомним, благотворительный Фонд Сергея Притулы в сентябре 2022 года за средства из донатов приобрел услуги спутника финской компании ICEYE (так называемый "народный спутник"). Его услугами пользуется Главное управление разведки Минобороны. ГУР неоднократно сообщало об эффективности применения спутника. В ноябре 2024 года за средства компании Rheinmetall и правительства Германии были приобретены услуги еще одного спутника компании ICEYE.
Разрешение таких спутников - 1 метр на поверхности земли, за один снимок они охватывают площадь 15 на 15 километров. Эти спутники не используют оптических приборов, они посылают на поверхность Земли волну, которая отражается и возвращается на спутник. Их работе не мешает облачность или другие погодные явления.
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