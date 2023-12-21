У Міноборони спростували інформацію про громадянство США у дітей Умєрова
Інформація про американське громадянство дітей міністра оборони України Рустема Умєрова, яка поширюється у ЗМІ, є фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства оборони України.
"Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, діти Умєрова (син віком 10 років, доньки -8 і 2 роки) - є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова - немає.
"Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у Посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів - США", - пояснили в Міноборони.
Зазначається, що у 2016 році родина міністра була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму.
З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму.
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
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