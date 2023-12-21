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В Минобороны опровергли информацию о гражданстве США у детей Умерова

Четверг 21 декабря 2023 12:23
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В Минобороны опровергли информацию о гражданстве США у детей Умерова Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Информация об американском гражданстве детей министра обороны Украины Рустема Умерова, которая распространяется в СМИ, является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны Украины.

"Информация, которая распространяется в СМИ о том, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова якобы граждане США, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, дети Умерова (сын в возрасте 10 лет, дочери -8 и 2 года) являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова - нет.

"Украинские паспорта, выданные им после окончания срока действия предыдущих, они получили в Посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, и было указано место выдачи документов - США", - пояснили в Минобороны.

Отмечается, что в 2016 году семья министра была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз вследствие систематической деятельности Рустема Умерова относительно деоккупации временно оккупированного Крыма.

С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках по поводу нарушений прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных Крыма.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

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Министерство обороны Украины Рустем Умеров
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