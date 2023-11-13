У Міноборони спростували чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ

У відомстві наголосили, що не коментують чутки чи неперевірену інформацію. Наразі всі працюють у штатному режимі, рішення обговорюють з Генеральним штабом ЗСУ.

"Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - зазначили у Міноборони.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ.

Йшлося про командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.