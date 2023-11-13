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В Минобороны опровергли слухи об увольнении трех командующих ВСУ

Фото: в Минобороны опровергли слухи об увольнении трех командующих ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Военно-политическое руководство Украины не планирует увольнять трех командующих Вооруженных сил, как об этом писали средства массовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что не комментируют слухи или непроверенную информацию. Сейчас все работают в штатном режиме, решения обсуждают с Генеральным штабом ВСУ. 

"Информация, опубликованная рядом СМИ - не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену", - отметили в Минобороны. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 13 ноября, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники написали о планах Минобороны уволить трех командующих ВСУ. 

Речь шла о командующей Медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко, командующем Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александре Тарнавском и командующем Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергее Наеве.

Журналисты писали, что вопрос отставки рассматривают уже несколько месяцев. 

 

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