Міноборони про спекуляції щодо вибору між Україною та Ізраїлем: від США прозвучала чітка заява
Міністр оборони США Ллойд Остін заперечив інформацію, яка стосується спекуляцій щодо вибору Штатів між Україною та США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу в Military Media Center заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк
"Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною", - сказав Павлюк.
Він зауважив, що протягом засідання і переговорів "двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України".
"І непублічні заяви також свідчили не тільки про глибоку підтримку, а й про чудове розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну і розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу і їхнім країнам так само", – заявив Павлюк.
Допомога США Україні
Конгрес США 1 жовтня ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, який не передбачав надання додаткових коштів на допомогу Україні. Це питання розглядали окремо.
Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів, з яких 60 мільярдів доларів планується направити на допомогу Україні. Засоби, що залишилися, призначені для допомоги Ізраїлю та забезпечення безпеки США.
Під час візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нову військову допомогу Україні на суму 100 млн доларів.
До нового пакету увійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою територію від російської агресії.
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