Міноборони про спекуляції щодо вибору між Україною та Ізраїлем: від США прозвучала чітка заява

Міністр оборони США Ллойд Остін заперечив інформацію, яка стосується спекуляцій щодо вибору Штатів між Україною та США.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу в Military Media Center заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк

"Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною", - сказав Павлюк.

Він зауважив, що протягом засідання і переговорів "двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України".

"І непублічні заяви також свідчили не тільки про глибоку підтримку, а й про чудове розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну і розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу і їхнім країнам так само", – заявив Павлюк.