Міноборони Швеції розглядає можливість бойкоту компанії Volvo: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens industri .

Це пов'язано з тим, що належить китайській корпорації Geely Holding, яка продовжує працювати в РФ.

"Це національне питання (бойкот автовиробника - ред.), яке торкається більшості відомств та організацій. Тому важливо, щоб він вивчався спільно на державному рівні. Перші контакти між відомствами вже відбулися", - заявила прес-секретар Міноборони Швеції Марі Тісетер.

Виробник автомобілів Volvo Cars належав шведській Volvo Group до 1999 року. Після цього компанія викупила Ford Motor Company. Geely Holding Group придбала її у 2010 році. Штаб-квартира Volvo Cars знаходиться в Гетеборзі.

Бойкот китайських компаній, які ведуть діяльність у РФ

Раніше Національне агентство із запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Geely. Рішення викликане відмовою китайської компанії піти з російського ринку.

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній до цього списку є репутаційний тиск. З початку повномасштабного вторгнення до списку внесено близько 30 міжнародних компаній.

У Швеції та Норвегії також раніше було оголошено бойкот шоколаду Marabou через зв'язки материнської компанії Mondelez з Росією. Компанія володіє брендами Toblerone, Philadelphia та O'boy.