Міноборони Швеції розглядає можливість бойкоту компанії Volvo: у чому причина
Міністерство оборони Швеції та адміністрація міста Ґетеборг розглядають можливість бойкотування шведського автовиробника Volvo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens industri .
Це пов'язано з тим, що належить китайській корпорації Geely Holding, яка продовжує працювати в РФ.
"Це національне питання (бойкот автовиробника - ред.), яке торкається більшості відомств та організацій. Тому важливо, щоб він вивчався спільно на державному рівні. Перші контакти між відомствами вже відбулися", - заявила прес-секретар Міноборони Швеції Марі Тісетер.
Виробник автомобілів Volvo Cars належав шведській Volvo Group до 1999 року. Після цього компанія викупила Ford Motor Company. Geely Holding Group придбала її у 2010 році. Штаб-квартира Volvo Cars знаходиться в Гетеборзі.
Бойкот китайських компаній, які ведуть діяльність у РФ
Раніше Національне агентство із запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Geely. Рішення викликане відмовою китайської компанії піти з російського ринку.
НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній до цього списку є репутаційний тиск. З початку повномасштабного вторгнення до списку внесено близько 30 міжнародних компаній.
У Швеції та Норвегії також раніше було оголошено бойкот шоколаду Marabou через зв'язки материнської компанії Mondelez з Росією. Компанія володіє брендами Toblerone, Philadelphia та O'boy.
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