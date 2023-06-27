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Міноборони Швеції розглядає можливість бойкоту компанії Volvo: у чому причина

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Вівторок 27 червня 2023 03:36
Міноборони Швеції розглядає можливість бойкоту компанії Volvo: у чому причина Фото: Міноборони Швеції може оголосити бойкот компанії Volvo (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони Швеції та адміністрація міста Ґетеборг розглядають можливість бойкотування шведського автовиробника Volvo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens industri .

Це пов'язано з тим, що належить китайській корпорації Geely Holding, яка продовжує працювати в РФ.

"Це національне питання (бойкот автовиробника - ред.), яке торкається більшості відомств та організацій. Тому важливо, щоб він вивчався спільно на державному рівні. Перші контакти між відомствами вже відбулися", - заявила прес-секретар Міноборони Швеції Марі Тісетер.

Виробник автомобілів Volvo Cars належав шведській Volvo Group до 1999 року. Після цього компанія викупила Ford Motor Company. Geely Holding Group придбала її у 2010 році. Штаб-квартира Volvo Cars знаходиться в Гетеборзі.

Бойкот китайських компаній, які ведуть діяльність у РФ

Раніше Національне агентство із запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Geely. Рішення викликане відмовою китайської компанії піти з російського ринку.

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній до цього списку є репутаційний тиск. З початку повномасштабного вторгнення до списку внесено близько 30 міжнародних компаній.

У Швеції та Норвегії також раніше було оголошено бойкот шоколаду Marabou через зв'язки материнської компанії Mondelez з Росією. Компанія володіє брендами Toblerone, Philadelphia та O'boy.

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Вторгнення Росії до України Швеція Volvo
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