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Минобороны Швеции рассматривает возможность бойкота компании Volvo: в чем причина

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Вторник 27 июня 2023 03:36
Минобороны Швеции рассматривает возможность бойкота компании Volvo: в чем причина Фото: Минобороны Швеции может объявить бойкот компании Volvo (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Швеции и администрация города Гетеборг рассматривают возможность бойкотирования шведского автопроизводителя Volvo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens industri.

Это связано с тем, что он принадлежит китайской корпорации Geely Holding, которая продолжает работать в РФ.

"Это национальный вопрос (бойкот автопроизводителя - ред.), который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись", - заявила пресс-секретарь Минобороны Швеции Мари Тисетер.

Производитель автомобилей Volvo Cars принадлежал шведской Volvo Group до 1999 года. После этого компания была выкуплена Ford Motor Company. Geely Holding Group приобрела ее в 2010 году. Штаб-квартира Volvo Cars находится в Гетеборге.

Бойкот китайских компаний, которые ведут деятельность в РФ

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Geely. Решение вызвано отказом китайской компании уйти с российского рынка.

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление. С начала полномасштабного вторжения в список внесено около 30 международных компаний.

В Швеции и Норвегии также ранее был объявлен бойкот шоколаду Marabou из-за связей материнской компании Mondelez с Россией. Компания владеет брендами Toblerone, Philadelphia и O’boy.

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