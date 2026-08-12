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Міноборони шукає розробників автономних дронів та систем наведення ракет: розміри грантів

13:40 12.08.2026 Ср
2 хв
Які гранти пропонують розробникам?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Міноборони шукає розробників автономних дронів (Getty Images)

У межах грантової програми BraveTech EU розпочався прийом заявок на технологічні челенджі DefTech Forges. Серед ключових тем - автономні дрони та системи наведення ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Подати заявку можуть як українські виробники, так і компанії з країн Євросоюзу, які виробляють оборонні та dual-use технології із рівнем готовності TRL 4+.

DefTech Forges – це серія офлайн змагань для відібраних оборонних стартапів, які змагатимуться за гранти у розмірі 120 тисяч євро, а потенційно – за подальше фінансування до 750 тисяч євро.

Головна мета грантової програми – знайти та профінансувати нові технологічні рішення для потреб українського фронту, а також для посилення європейської оборонної системи.

Учасників розділять на дві групи по 20 команд для участі у двох офлайн-заходах DefTech Forges, які відбудуться орієнтовно 9-13 листопада у Німеччині та Румунії. Виробники зможуть протестувати свої технології на практиці та отримають прямий фідбек від військових.

За результатами випробувань 6 переможців (по 3 на кожному заході) отримають гранти. Далі для цих команд відкривається шлях подальшого тестування з Європейським оборонним агентством.

У межах змагань DefTech Forges проводитимуться п’ять технологічних челенджів:

  • Програмно-апаратні комплекси наведення ракет і БПЛА – багаторежимне наведення (пасивне, напівактивне, активне), що забезпечує ефективне ураження цілей у різних умовах.
  • Автономні ударні БпЛА – «розумні» боєприпаси-камікадзе, FPV-платформи, децентралізована координація рою з мінімальною участю оператора.
  • Модульні системи БпЛА – швидка зміна корисного навантаження та оперативна реконфігурація місії.
  • Засоби виявлення – сенсори та сенсорні комплекси.
  • БпЛА-платформи та польотні контролери, стійкі до РЕБ.

Нагадаємо, раніше нідерландська компанія Tulip Tech представила результати бойового застосування нової батареї 4S1P 16Ah для розвідувальних дронів. За даними українських військових, у ряді конфігурацій вона вдвічі збільшує час польоту дронів DJI Matrice 4T та Mavic 3T.

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Дрони