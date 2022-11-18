Міноборони сформовало для армії резерв з бронежилетів та шоломів, - Резніков

Україна наступного року зможе самостійно забезпечувати армію шоломами та бронежилетами. Міноборони сформувало і підтримує резерв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

За його словами, взимку 2022 року українські виробники бронежилетів були спроможні виготовити 3-5 тисяч одиниць броні на місяць. Проте це не відповідало потребам армії. Тому Міноборони звернулося до закордонних виробників.

"Ми також зверталися за допомогою до міжнародних партнерів. Велику допомогу тоді надали наші громадяни, волонтери. Це рішення підходить для екстремального часу, але стратегічно ситуацію треба було змінювати", - пояснив міністр.

Резніков зазначив, що наразі ситуація змінилася. Зокрема, Міноборони забезпечило поточні потреби армії та сформувало резерв у вигляді понад 200 тисяч бронежилетів і понад 100 тисяч шоломів. Цей запас вдається підтримувати протягом декількох місяців.

Наступного року Україна зможе самостійно забезпечити усі потреби військових у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням.

Міністр також показав українські бронежилети та шоломи, які відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО.

"Те, що ви бачите - не імпортовано і далі зібрано-зшито. А вироблено. Від сталевих і керамічних плит до тканини, фурнітури, спеціальних ниток тощо. Наразі в Україні відсутня можливість виробляти тільки один специфічний компонент, оскільки немає відповідних технологій у хімічній промисловості", - додав Резніков.

Фото: Резніков показав українські бронежилети та шоломи (facebook.com/reznikovoleksii)