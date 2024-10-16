Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів

Як зазначається, відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком.

Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл операторів дронів, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів.

"Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям", - зазначили у Міноборони.

Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів дронів. Серед її випускників - військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.