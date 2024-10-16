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Минобороны сертифицировало первую частную школу операторов дронов

Фото: Минобороны сертифицировало первую частную школу операторов дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины впервые выдало официальное разрешение для частной школы операторов дронов. Его по упрощенной процедуре получила Global Drone Аcademy, которая находится в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, теперь заведение не только будет обучать военным и гражданским управлению дронами, но и предоставлять выпускникам соответствующую военно-учетную специальность. Это позволит им служить в армии по конкретному направлению.

Процесс прошел в рамках экспериментального проекта по сертификации частных школ операторов дронов, который две недели назад утвердил Кабинет министров.

"Эта инициатива направлена на увеличение количества специалистов, проходящих подготовку в Украине, и улучшение качества обучения в частных школах. Ведь сертифицированные компании должны отвечать четким критериям", - отметили в Минобороны.

Global Drone Аcademy работает с 2022 года. За это время школа выпустила более 3700 операторов дронов. Среди ее выпускников - военные ССО, ГУР, СБУ и ВСУ.

Сертификация частных школ для подготовки операторов дронов

Напомним, 1 октября Кабинет министров Украины принял постановление, которое дает старт созданию сертифицированных частных школ для подготовки операторов дронов. Это решение направлено на удовлетворение растущего спроса на профессиональных операторов беспилотников в военных подразделениях.

Для получения лицензии учебное заведение должно удовлетворять нескольким требованиям:

- проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;

- иметь не менее трех беспилотников для практических занятий;

- разработать обучающие программы для подготовки пилотов;

- привлечь к преподаванию не менее трех сертифицированных инструкторов.

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Министерство обороны УкраиныДрони