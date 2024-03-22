Міноборони розробляє спецвзуття для саперів: в чому його особливість

Жіноча військова форма у ЗСУ

У лютому 2024 року жінки-військовослужбовці Збройних сил України вперше почали отримувати комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Зокрема, в нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань у польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Зазначимо, що в Україні цивільні часом носять одяг у стилі мілітарі, хоча не є військовослужбовцями ЗСУ. При цьому законодавство забороняє цивільним носити військову форму, у тому числі і в період військового стану. Докладніше - у матеріалі.

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