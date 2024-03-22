Минобороны разрабатывает спецобувь для саперов: в чем ее особенность

Женская военная форма в ВСУ

В феврале 2024 года женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые начали получать комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.

В частности, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

Отметим, что в Украине гражданские порой носят носят одежду в стиле милитари, не являясь военнослужащими ВСУ. При этом законодательство запрещает гражданским носить военную форму, в том числе и в период военного положения. Подробнее - в материале.

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