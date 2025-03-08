У Міноборони розповіли, скільки жінок служать у лавах ЗСУ

Кількість жінок у лавах Збройних сил України продовжує зростати. Наразі у ЗСУ проходять службу понад 70 000 жінок, з яких понад 48 000 є військовослужбовицями, а більше 5 500 перебувають безпосередньо на передовій. Це на 20% більше, ніж у 2022 році.

Жінки в українському війську мають рівні права з чоловіками щодо зайняття посад, кар’єрного зростання та отримують додаткові соціальні гарантії. Міністерство оборони продовжує реалізовувати політику гендерної рівності та вдосконалювати медичне забезпечення для військовослужбовиць.

Правовий захист жінок у ЗСУ

Право на рівноправну службу для жінок закріплено Конституцією України та низкою законів, зокрема:

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей";

Кодекс законів про працю України , який регулює відпустки у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною;

, який регулює відпустки у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною; Накази Міноборони, що деталізують особливості проходження служби жінками.

Додаткові соціальні гарантії для військовослужбовиць

Окремі житлові приміщення - жінок розміщують у спеціально відведених приміщеннях або наметах (до 3 осіб).

- жінок розміщують у спеціально відведених приміщеннях або наметах (до 3 осіб). Заборона на небезпечні роботи - військовослужбовиці не залучаються до особливо небезпечних і підземних робіт (за винятком санітарних).

- військовослужбовиці не залучаються до особливо небезпечних і підземних робіт (за винятком санітарних). Обмеження фізичного навантаження - дозволено підіймати не більше 10 кг двічі на годину або 7 кг постійно.

- дозволено підіймати не більше 10 кг двічі на годину або 7 кг постійно. Право на звільнення - вагітність є підставою для звільнення з військової служби за бажанням у будь-який час.

- вагітність є підставою для звільнення з військової служби за бажанням у будь-який час. Відпустки - 126 днів у зв’язку з вагітністю та пологами, а також додаткові відпустки для догляду за дитиною.

Захист прав військовослужбовиць

Командири підрозділів зобов’язані забезпечувати рівноправність жінок і чоловіків у службовій діяльності, а всі військовослужбовці мають не допускати дискримінації за статевою ознакою, сексуальних домагань чи насильства. У випадках порушень проводиться службове розслідування із залученням представників обох статей та психологів.

За порушення прав військовослужбовиць передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, зокрема:

Адміністративні правопорушення : насильство за ознакою статі (ст. 173-6), сексуальні домагання (ст. 173-7).

: насильство за ознакою статі (ст. 173-6), сексуальні домагання (ст. 173-7). Кримінальні злочини: зґвалтування (ст. 152 ККУ), сексуальне насильство (ст. 153 ККУ), примушування до статевого зв’язку (ст. 154 ККУ), порушення рівноправності громадян (ст. 161 ККУ).

Куди можна звернутися у разі порушення прав

Військовослужбовиці можуть подати скаргу: