У Міноборони розповіли, скільки жінок служать у лавах ЗСУ

У ЗСУ служать понад 70 000 жінок, з них понад 5 500 перебувають на передовій. Міноборони продовжує розширювати права, соціальні гарантії та покращувати умови служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Кількість жінок у лавах Збройних сил України продовжує зростати. Наразі у ЗСУ проходять службу понад 70 000 жінок, з яких понад 48 000 є військовослужбовицями, а більше 5 500 перебувають безпосередньо на передовій. Це на 20% більше, ніж у 2022 році.
Жінки в українському війську мають рівні права з чоловіками щодо зайняття посад, кар’єрного зростання та отримують додаткові соціальні гарантії. Міністерство оборони продовжує реалізовувати політику гендерної рівності та вдосконалювати медичне забезпечення для військовослужбовиць.
Право на рівноправну службу для жінок закріплено Конституцією України та низкою законів, зокрема:
Командири підрозділів зобов’язані забезпечувати рівноправність жінок і чоловіків у службовій діяльності, а всі військовослужбовці мають не допускати дискримінації за статевою ознакою, сексуальних домагань чи насильства. У випадках порушень проводиться службове розслідування із залученням представників обох статей та психологів.
За порушення прав військовослужбовиць передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, зокрема:
Військовослужбовиці можуть подати скаргу:
Жінки все частіше звертаються до центрів рекрутингу ЗСУ, де їх найчастіше залучають до штабних і медичних підрозділів.
Від початку роботи центрів консультацію щодо вступу на військову службу отримали 36 760 громадян, з яких 8 053 стали кандидатами до Сил оборони. Жінки становлять 20% від загальної кількості новобранців.
Найбільший відсоток кандидаток зафіксовано у Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%), Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеській (29%) та Сумській (27%) областях. В онлайн-центрі рекрутингу, що охоплює всю країну, цей показник досягає 37%.