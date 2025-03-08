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У Міноборони розповіли, скільки жінок служать у лавах ЗСУ

Фото: У ЗСУ служать понад 70 000 жінок (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У ЗСУ служать понад 70 000 жінок, з них понад 5 500 перебувають на передовій. Міноборони продовжує розширювати права, соціальні гарантії та покращувати умови служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Кількість жінок у лавах Збройних сил України продовжує зростати. Наразі у ЗСУ проходять службу понад 70 000 жінок, з яких понад 48 000 є військовослужбовицями, а більше 5 500 перебувають безпосередньо на передовій. Це на 20% більше, ніж у 2022 році.

Жінки в українському війську мають рівні права з чоловіками щодо зайняття посад, кар’єрного зростання та отримують додаткові соціальні гарантії. Міністерство оборони продовжує реалізовувати політику гендерної рівності та вдосконалювати медичне забезпечення для військовослужбовиць.

Правовий захист жінок у ЗСУ

Право на рівноправну службу для жінок закріплено Конституцією України та низкою законів, зокрема:

  • Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
  • Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей";
  • Кодекс законів про працю України, який регулює відпустки у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною;
  • Накази Міноборони, що деталізують особливості проходження служби жінками.

Додаткові соціальні гарантії для військовослужбовиць

  • Окремі житлові приміщення - жінок розміщують у спеціально відведених приміщеннях або наметах (до 3 осіб).
  • Заборона на небезпечні роботи - військовослужбовиці не залучаються до особливо небезпечних і підземних робіт (за винятком санітарних).
  • Обмеження фізичного навантаження - дозволено підіймати не більше 10 кг двічі на годину або 7 кг постійно.
  • Право на звільнення - вагітність є підставою для звільнення з військової служби за бажанням у будь-який час.
  • Відпустки - 126 днів у зв’язку з вагітністю та пологами, а також додаткові відпустки для догляду за дитиною.

Захист прав військовослужбовиць

Командири підрозділів зобов’язані забезпечувати рівноправність жінок і чоловіків у службовій діяльності, а всі військовослужбовці мають не допускати дискримінації за статевою ознакою, сексуальних домагань чи насильства. У випадках порушень проводиться службове розслідування із залученням представників обох статей та психологів.

За порушення прав військовослужбовиць передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, зокрема:

  • Адміністративні правопорушення: насильство за ознакою статі (ст. 173-6), сексуальні домагання (ст. 173-7).
  • Кримінальні злочини: зґвалтування (ст. 152 ККУ), сексуальне насильство (ст. 153 ККУ), примушування до статевого зв’язку (ст. 154 ККУ), порушення рівноправності громадян (ст. 161 ККУ).

Куди можна звернутися у разі порушення прав

Військовослужбовиці можуть подати скаргу:

  • Командиру підрозділу;
  • Посадовим особам військової частини (юридична служба, служба психологічної підтримки, служба соціального супроводу);
  • Органам військового управління (Генштаб ЗСУ, Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міноборони);
  • Військовій службі правопорядку;
  • Органам досудового розслідування або прокуратурі;

Найвищий відсоток кандидаток по областям

Жінки все частіше звертаються до центрів рекрутингу ЗСУ, де їх найчастіше залучають до штабних і медичних підрозділів.

Від початку роботи центрів консультацію щодо вступу на військову службу отримали 36 760 громадян, з яких 8 053 стали кандидатами до Сил оборони. Жінки становлять 20% від загальної кількості новобранців.

Найбільший відсоток кандидаток зафіксовано у Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%), Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеській (29%) та Сумській (27%) областях. В онлайн-центрі рекрутингу, що охоплює всю країну, цей показник досягає 37%.

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