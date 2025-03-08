В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в рядах ВСУ

В ВСУ служат более 70 000 женщин, из них более 5 500 находятся на передовой. Минобороны продолжает расширять права, социальные гарантии и улучшать условия службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины продолжает расти. Сейчас в ВСУ проходят службу более 70 000 женщин, из которых более 48 000 являются военнослужащими, а более 5 500 находятся непосредственно на передовой. Это на 20% больше, чем в 2022 году.
Женщины в украинской армии имеют равные права с мужчинами по занятию должностей, карьерного роста и получают дополнительные социальные гарантии. Министерство обороны продолжает реализовывать политику гендерного равенства и совершенствовать медицинское обеспечение для военнослужащих.
Право на равноправную службу для женщин закреплено Конституцией Украины и рядом законов, в частности:
Командиры подразделений обязаны обеспечивать равноправие женщин и мужчин в служебной деятельности, а все военнослужащие должны не допускать дискриминации по половому признаку, сексуальных домогательств или насилия. В случаях нарушений проводится служебное расследование с привлечением представителей обоих полов и психологов.
За нарушение прав военнослужащих предусмотрена административная и уголовная ответственность, в частности:
Военнослужащие могут подать жалобу:
Женщины все чаще обращаются в центры рекрутинга ВСУ, где их чаще всего привлекают в штабные и медицинские подразделения.
С начала работы центров консультацию по поступлению на военную службу получили 36 760 граждан, из которых 8 053 стали кандидатами в Силы обороны. Женщины составляют 20% от общего количества новобранцев.
Наибольший процент кандидаток зафиксирован в Черновицкой (46%), Хмельницкой (42%), Тернопольской (38%), Ровенской (33%), Черниговской (31%), Одесской (29%) и Сумской (27%) областях. В онлайн-центре рекрутинга, охватывающем всю страну, этот показатель достигает 37%.