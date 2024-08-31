У Міноборони розповіли, на якому етапі застосунок для ветеранів

Нагадаємо, що 22 серпня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міністерство оборони працює над створенням мобільного застосунку "Ветеран+". За його словами, це сервіс з надання державою послуг ветеранам російськао-української війни.

Зауважимо, що анонс цього застосунку відбувся невдовзі після низки схожих сервісів, що мають полегшити життя військовозобов'язаним та військовим.

Зокрема ми писали, що у травні в Україні запустили мобільний застосунок "Резерв+". Це фактично електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів. РБК-Україна писало, що нещодавно Міноборони анонсувало нові функції даному застосунку.

Крім цього Міноборони запустили мобільний застосунок "Армія+". Це сервіс виключно для військових. Він містить відразу декілька функцій, зокрема, через нього можна зробити електронні рапорти. Детальніше про застосунок можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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