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У Міноборони розповіли, на якому етапі застосунок для ветеранів

Фото: заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Каріна Левицька

Міноборони анонсувало застосунок "Ветеран+". Наразі він на етапі проведення консультацій.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю.

Черногоренко повідомила, що наразі міністерство співпрацює з всіма необхідними учасниками процесу для того, щоб створити застосунок для ветеранів.

"Ветеран+" анонсував міністр оборони. Ми зараз перебуваємо на етапі консультацій зі всіма учасниками цього процесу, з міністерствами. Зараз будемо оцінювати, яким чином зможемо оперативно реалізувати цей продукт", - пояснила заступник міністра.
 

Нагадаємо, що 22 серпня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міністерство оборони працює над створенням мобільного застосунку "Ветеран+". За його словами, це сервіс з надання державою послуг ветеранам російськао-української війни.

Зауважимо, що анонс цього застосунку відбувся невдовзі після низки схожих сервісів, що мають полегшити життя військовозобов'язаним та військовим.

Зокрема ми писали, що у травні в Україні запустили мобільний застосунок "Резерв+". Це фактично електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів. РБК-Україна писало, що нещодавно Міноборони анонсувало нові функції даному застосунку.

Крім цього Міноборони запустили мобільний застосунок "Армія+". Це сервіс виключно для військових. Він містить відразу декілька функцій, зокрема, через нього можна зробити електронні рапорти. Детальніше про застосунок можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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ВетеранВійна Росії проти України