UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони розповіли, як українські військові використовують БМП Bradley на фронті

Фото: у Міноборони розповіли, як українські військові використовують БМП Bradley на фронті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують застосовувати американські БМП Bradley на фронті. Їх використовують для двох завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

Чиновниця нагадала, що БМП оснащена гарматою Бушмастер з боєкомплектом 900 снарядів, пусковою установкою TOW і 7,62 мм кулеметом. Снаряд гармати здатний пробивати до 66 мм броні, цього достатньо для знищення російських БМП-1/2 на відстані до 2 км.

"Основне завдання БМП на полі бою - це вогнева підтримка та транспортування піхоти, з якими M2 Bradley справляється чудово", - розповіла Маляр.

За її словами, великою перевагою Bradley є захищеність. Відомий випадок, коли екіпаж і десант американської БМП залишилися цілими після прямого влучання ракети "Града".

Ще в одному випадку Bradley зберіг життя екіпажу при підриві на протитанковій міні та прямому влучанні протитанкового снаряда в башту.

"Як наголошують українські захисники, радянські БМП за рівнем захисту навіть близько не стоять з американським аналогом", - додала Маляр.

Bradley для України

Нагадаємо, перші БМП Bradley Україна одержала від США ще взимку цього року. Нині ж бійці ЗСУ активно використовують таку техніку при контрнаступі, який розпочався з літа.

США продовжують постачання такого озброєння в Україну. Зокрема, нещодавно у Пентагоні анонсували новий пакет військової допомоги нашій країні, до якого увійшли 32 БМП Bradley.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниСполучені Штати АмерикиБМПДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України