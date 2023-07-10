У Міноборони розповіли, як українські військові використовують БМП Bradley на фронті

Чиновниця нагадала, що БМП оснащена гарматою Бушмастер з боєкомплектом 900 снарядів, пусковою установкою TOW і 7,62 мм кулеметом. Снаряд гармати здатний пробивати до 66 мм броні, цього достатньо для знищення російських БМП-1/2 на відстані до 2 км.

"Основне завдання БМП на полі бою - це вогнева підтримка та транспортування піхоти, з якими M2 Bradley справляється чудово", - розповіла Маляр.

За її словами, великою перевагою Bradley є захищеність. Відомий випадок, коли екіпаж і десант американської БМП залишилися цілими після прямого влучання ракети "Града".

Ще в одному випадку Bradley зберіг життя екіпажу при підриві на протитанковій міні та прямому влучанні протитанкового снаряда в башту.

"Як наголошують українські захисники, радянські БМП за рівнем захисту навіть близько не стоять з американським аналогом", - додала Маляр.

Bradley для України

Нагадаємо, перші БМП Bradley Україна одержала від США ще взимку цього року. Нині ж бійці ЗСУ активно використовують таку техніку при контрнаступі, який розпочався з літа.

США продовжують постачання такого озброєння в Україну. Зокрема, нещодавно у Пентагоні анонсували новий пакет військової допомоги нашій країні, до якого увійшли 32 БМП Bradley.