ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони розкрили цілі РФ та вказали на основну помилку окупанта

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 жовтня 2022 11:36
У Міноборони розкрили цілі РФ та вказали на основну помилку окупанта Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія своїми ударами по інфраструктурних об'єктах України хоче залякати населення та керівництво країни. Проте окупанти прорахувалися, оскільки українців неможливо зламати.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Агресор ударами продовжує посилювати психологічний тиск на керівництво і населення нашої держави. Саме шляхом нанесення масованих ракетних ударів та підвищення інтенсивності застосування іранських БПЛА-камікадзе", - зазначила Маляр.

Вона додала, що окупанти зосередилися на руйнуванні транспортної інфраструктури та об'єктів енергетики, аби позбавити українців тепла та світла.

"Втім, нас зламати неможливо і залякати українців теж неможливо, це власне є основна помилка ворога, тому що це він прорахувати не зміг", - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили по Київській області іранськими дронами-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів