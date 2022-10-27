У Міноборони розкрили цілі РФ та вказали на основну помилку окупанта

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Агресор ударами продовжує посилювати психологічний тиск на керівництво і населення нашої держави. Саме шляхом нанесення масованих ракетних ударів та підвищення інтенсивності застосування іранських БПЛА-камікадзе", - зазначила Маляр.

Вона додала, що окупанти зосередилися на руйнуванні транспортної інфраструктури та об'єктів енергетики, аби позбавити українців тепла та світла.

"Втім, нас зламати неможливо і залякати українців теж неможливо, це власне є основна помилка ворога, тому що це він прорахувати не зміг", - підкреслила Маляр.