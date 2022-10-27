В Минобороны раскрыли цели РФ и указали на основную ошибку оккупанта

Россия своими ударами по инфраструктурным объектам Украины хочет запугать население и руководство страны. Однако оккупанты просчитались, поскольку украинцев невозможно сломать.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Агрессор ударами продолжает усиливать психологическое давление на руководство и население нашего государства. Именно путем нанесения массированных ракетных ударов и повышения интенсивности применения иранских БПЛА-камикадзе", - отметила Маляр.

Она добавила, что оккупанты сосредоточились на разрушении транспортной инфраструктуры и объектов энергетики, чтобы лишить украинцев тепла и света.

"Впрочем, нас сломать невозможно и запугать украинцев тоже невозможно, это, собственно, есть основная ошибка врага, потому что это он просчитать не смог", - подчеркнула Маляр.