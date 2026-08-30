У російському відомстві стверджують, що Збройні сили РФ нібито вже отримали відповідні вказівки та розпочали підготовку до атак.

Причиною таких дій у Міноборони РФ назвали нібито українські удари по цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії.

"Відповідно до отриманих вказівок Збройні Сили Російської Федерації розпочали підготовку до нанесення масованих ударів по об'єктах енергетики України", - заявили у російському відомстві.

Водночас російське Міноборони традиційно поклало відповідальність за подальшу ескалацію на Україну, заявивши, що удари нібито мають стати відповіддю на атаки по території РФ.