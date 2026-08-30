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У Міноборони Росії цинічно заявили про підготовку ударів по енергетиці України

11:07 30.08.2026 Нд
1 хв
РФ готує "відповідь" на українські удари та вже дала вказівки військовим
aimg Марія Науменко
Фото: зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" РФ (Getty Images)

Росія заявила про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України, назвавши їх відповіддю на атаки по паливно-енергетичному комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

У російському відомстві стверджують, що Збройні сили РФ нібито вже отримали відповідні вказівки та розпочали підготовку до атак.

Причиною таких дій у Міноборони РФ назвали нібито українські удари по цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії.

"Відповідно до отриманих вказівок Збройні Сили Російської Федерації розпочали підготовку до нанесення масованих ударів по об'єктах енергетики України", - заявили у російському відомстві.

Водночас російське Міноборони традиційно поклало відповідальність за подальшу ескалацію на Україну, заявивши, що удари нібито мають стати відповіддю на атаки по території РФ.

Нагадаємо, Україна вже готує енергосистему до нового опалювального сезону, посилюючи захист об'єктів та накопичуючи обладнання для регіонів.

Віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що для захисту енергооб'єктів створюють нові укриття та інженерні конструкції, а пошкоджені об'єкти тепер у деяких випадках вдається відновлювати приблизно за тиждень.

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