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В Минобороны России цинично заявили о подготовке ударов по энергетике Украины

11:07 30.08.2026 Вс
1 мин
РФ готовит "ответ" на украинские удары и уже дала указания военным
aimg Мария Науменко
Фото: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" РФ (Getty Images)

Россия заявила о подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины, назвав их ответом на атаки по топливно-энергетическому комплексу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

В российском ведомстве утверждают, что Вооруженные силы РФ якобы уже получили соответствующие указания и приступили к подготовке к атакам.

Причиной таких действий в Минобороны РФ назвали якобы украинские удары по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

"В соответствии с полученными указаниями Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины", - заявили в российском ведомстве.

В то же время, российское Минобороны традиционно возложило ответственность за дальнейшую эскалацию на Украину, заявив, что удары якобы должны стать ответом на атаки по территории РФ.

Напомним, Украина ужеготовит энергосистему к новому отопительному сезону, усиливая защиту объектов и накапливая оборудование для регионов.

Вицепремьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что для защиты энергообъектов создают новые укрытия и инженерные конструкции, а поврежденные объекты теперь в некоторых случаях удается восстанавливать примерно через неделю.

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