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У Міноборони РФ звітують про "відбиття" атаки дронів у двох областях цієї ночі

Ілюстративне фото: у 2 областях Росії працювали системи ППО через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Росії заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони через атаки із застосуванням безпілотників у двох регіонах цієї ночі. Йдеться про Курську та Ярославські області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.

У заяві оборонного відомства країни-агресора традиційно розповідається про відбиття атаки, у якій російська сторона звинувачує Україну.

Стверджується, що за допомогою БПЛА планувалося "здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації".

За даними Міноборони РФ, засобами ППО було ліквідовано 32 безпілотників літакового типу. А саме:

  • 26 дронів начебто були збиті у Курській області,
  • ще 6 - у Ярославській області.

Щодо якихось наслідків бойової роботи ППО через дронову атаку на землі та про можливі пошкодження об'єктів - нічого не йдеться.

Цікаво, що про Липецьку область, де місцева влада заявляла про роботу ППО через безпілотників, у звіті Міноборони РФ про "відбиття атаки" БПЛА теж нічого не згадувалося.

Нагадаємо, вчора ввечері влада Курської області заявляла, що у Курчатові, де розташована Курська АЕС, зникло світло через атаку дронів. 

Між тим зауважимо, що останніми днями, на тлі військових дій у Курській області російська сторона розповідає про значне збільшення повітряних ударів у цьому регіоні. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Міністерство оборони РФКурська областьАтака дронів