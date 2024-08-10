У Міноборони РФ звітують про "відбиття" атаки дронів у двох областях цієї ночі

У заяві оборонного відомства країни-агресора традиційно розповідається про відбиття атаки, у якій російська сторона звинувачує Україну.

Стверджується, що за допомогою БПЛА планувалося "здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації".

За даними Міноборони РФ, засобами ППО було ліквідовано 32 безпілотників літакового типу. А саме:

26 дронів начебто були збиті у Курській області,

ще 6 - у Ярославській області.

Щодо якихось наслідків бойової роботи ППО через дронову атаку на землі та про можливі пошкодження об'єктів - нічого не йдеться.

Цікаво, що про Липецьку область, де місцева влада заявляла про роботу ППО через безпілотників, у звіті Міноборони РФ про "відбиття атаки" БПЛА теж нічого не згадувалося.

Нагадаємо, вчора ввечері влада Курської області заявляла, що у Курчатові, де розташована Курська АЕС, зникло світло через атаку дронів.

Між тим зауважимо, що останніми днями, на тлі військових дій у Курській області російська сторона розповідає про значне збільшення повітряних ударів у цьому регіоні.