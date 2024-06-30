В Міноборони РФ звітують про роботу ППО у 6 областях через атаку безпілотників

У шести областях Російської Федерації у ніч проти 30 червня тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони. В регіонах нібито відбивалися від безпілотників, які атакували якісь об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.
У ранковому звіті оборонного відомства країни-агресора стверджується, що цієї ночі завдяки роботі ППО було знищено загалом 36 дронів.
Традиційно, в російському міністерстві нічого не кажуть про наслідки даної повітряної атаки, заявляючи, що вона була "припинена". При цьому заявляється, що саме Україна стоїть за даним "нальотом" безпілотників літакового типу.
Згідно з твердженням російського Міноборони, найбільше дронів фіксувалося у Курській області, найменше - у Бєлгородській та Орловській. Так, вказується, що були збиті:
Нагадаємо, раніше цієї ночі в РФ заявляли про атаку дронів у Брянській, Бєлгородській та Курській областях. У перших двох, як розповідали місцеві губернатори, було збито 4 БПЛА, ще фіксувався удар двома дронами-камікадзе відповідно.
А от у Курській області в мережі писали про гучні вибухи у кількох районах, публікували кадри про начебто проліт безпілотників, а також розповідали про проблеми зі світлом.
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