UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Міноборони РФ звітують про роботу ППО у 6 областях через атаку безпілотників

Ілюстративне фото: у Міноборони РФ розповіли про роботу ППО через атаку дронів (doblest club)
Автор: Володимир Костирін

У шести областях Російської Федерації у ніч проти 30 червня тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони. В регіонах нібито відбивалися від безпілотників, які атакували якісь об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.

У ранковому звіті оборонного відомства країни-агресора стверджується, що цієї ночі завдяки роботі ППО було знищено загалом 36 дронів.

Традиційно, в російському міністерстві нічого не кажуть про наслідки даної повітряної атаки, заявляючи, що вона була "припинена". При цьому заявляється, що саме Україна стоїть за даним "нальотом" безпілотників літакового типу.

Згідно з твердженням російського Міноборони, найбільше дронів фіксувалося у Курській області, найменше - у Бєлгородській та Орловській. Так, вказується, що були збиті:

  • 15 дронів - у Курській області,
  • 9 безпілотників - у Липецькій області, 
  • 4 БПЛА - у Воронезькій області, 
  • 4 дрони - у Брянській області, 
  • 2 безпілотники - в Орловській області, 
  • 2 БПЛА - у Бєлгородській області.

Що передувало

Нагадаємо, раніше цієї ночі в РФ заявляли про атаку дронів у Брянській, Бєлгородській та Курській областях. У перших двох, як розповідали місцеві губернатори, було збито 4 БПЛА, ще фіксувався удар двома дронами-камікадзе відповідно. 

А от у Курській області в мережі писали про гучні вибухи у кількох районах, публікували кадри про начебто проліт безпілотників, а також розповідали про проблеми зі світлом. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони РФБрянська областьКурська областьБєлгородська областьВоронежская областьАтака дронів