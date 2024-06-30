В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО в 6 областях из-за атаки беспилотников

В утреннем отчете оборонного ведомства страны-агрессора утверждается, что этой ночью благодаря работе ПВО было уничтожено в общей сложности 36 дронов.

Традиционно в российском министерстве ничего не говорят о последствиях данной воздушной атаки, заявляя, что она была "пресечена". При этом заявляется, что именно Украина стоит за "налетом" беспилотников самолетного типа.

Согласно утверждению российского Минобороны, больше всего дронов фиксировалось в Курской области, меньше всего - в Белгородской и Орловской. Да, указывается, что были сбиты:

15 дронов - в Курской области,

9 беспилотников - в Липецкой области,

4 БПЛА - в Воронежской области,

4 дрона - в Брянской области,

2 беспилотника - в Орловской области,

2 БПЛА - в Белгородской области.

Что предшествовало

Напомним, ранее этой ночью в РФ заявляли об атаке дронов в Брянской, Белгородской и Курской областях. В первых двух, как рассказывали местные губернаторы, были сбиты 4 БПЛА, еще фиксировался удар двумя дронами-камикадзе соответственно.

А вот в Курской области в сети писали о громких взрывах в нескольких районах, публиковали кадры о якобы пролете беспилотников, а также рассказывали о проблемах со светом.