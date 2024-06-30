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В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО в 6 областях из-за атаки беспилотников

Иллюстративное фото: в Минобороны РФ рассказали о работе ПВО из-за атаки дронов (doblest club)
Автор: Владимир Костырин

В шести областях Российской Федерации в ночь на 30 июня продолжалась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионах якобы отбивались от беспилотников, которые атаковали некие объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.

В утреннем отчете оборонного ведомства страны-агрессора утверждается, что этой ночью благодаря работе ПВО было уничтожено в общей сложности 36 дронов.

Традиционно в российском министерстве ничего не говорят о последствиях данной воздушной атаки, заявляя, что она была "пресечена". При этом заявляется, что именно Украина стоит за "налетом" беспилотников самолетного типа.

Согласно утверждению российского Минобороны, больше всего дронов фиксировалось в Курской области, меньше всего - в Белгородской и Орловской. Да, указывается, что были сбиты:

  • 15 дронов - в Курской области,
  • 9 беспилотников - в Липецкой области,
  • 4 БПЛА - в Воронежской области,
  • 4 дрона - в Брянской области,
  • 2 беспилотника - в Орловской области,
  • 2 БПЛА - в Белгородской области.

Что предшествовало

Напомним, ранее этой ночью в РФ заявляли об атаке дронов в Брянской, Белгородской и Курской областях. В первых двух, как рассказывали местные губернаторы, были сбиты 4 БПЛА, еще фиксировался удар двумя дронами-камикадзе соответственно.

А вот в Курской области в сети писали о громких взрывах в нескольких районах, публиковали кадры о якобы пролете беспилотников, а также рассказывали о проблемах со светом.

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Министерство обороны РФБрянская областьКурская областьБелгородская областьВоронежская областьАтака дронов