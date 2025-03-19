У Міноборони РФ заявили, що після "наказу" Путіна не бити по енергетиці "збивали" свої дрони

У Міноборони РФ кажуть, що в момент, коли надійшов так званий наказ Путіна у повітряному просторі нібито перебувало сім російських дронів, націлених на українські енергооб'єкти в Миколаївській області.

"Російській ППО було наказано знешкодити дрони, шість із них були збиті "Панциром", один - винищувачем ВКС", - нафантазували у російському міністерстві.

Крім того, росіяни, які всю ніч атакували Україну, цинічно звинуватили її в тому, що вона "атакувала" трьома дронами об'єкт енергетичної інфраструктури у станиці Кавказька (Краснодарський край). Йдеться про нафтобазу, яка палає з ночі через атаку невідомих дронів. Цей об'єкт забезпечує перевалку нафти до трубопровідної системи Каспійського трубопровідного консорціуму.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели майже двогодинну телефонну розмову, яка зокрема стосувалася встановлення перемир'я в Україні.

За повідомленням Білого дому, сторони погодилися, що рух до миру почнеться "енергетичного та інфраструктурного припинення вогню". У Кремлі тим часом повідомили, що за підсумками переговорів Путін наказав військовим призупинити завдання ударів по українських енергетичних об'єктах на 30 днів.

При цьому українська сторона повідомила про шквал ударів по цивільній інфраструктурі за кілька годин після розмови Трампа і Путіна.

Після так званої "домовленості" російські війська випустили по Україні 145 дронів, а також використали балістичні ракети. Під ударом ворога була енергетика, лікарні та транспорт, є постраждалі цивільні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що таким чином очільник Кремля фактично відкинув пропозицію щодо припинення вогню та закликав до тиску на Путіна.