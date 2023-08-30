Міноборони РФ запроваджує жорсткішу цензуру для висвітлення вторгнення в Україну, - ISW

Міністерство оборони Росії нещодавно змінило стиль своїх щоденних репортажів, щоб зменшити щоденний обсяг інформації про війну. Раніше МО РФ випускало щоденний ситуаційний звіт, який відрізнявся від окремих зведень прес-служб кожного російського угруповання військ.

Однак 29 серпня прес-служби кожного російського угруповання військ замість власних оригінальних зведень опублікували текст, безпосередньо скопійований із загального щоденного ситуаційного зведення.

Міністерство оборони Росії послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка б забезпечувала обмежену інформацію про лінії фронту протягом усієї війни. Зміни у репортажах Міноборони Росії, якщо ця тенденція збережеться, можуть відбивати його ширші зусилля щодо цензури російських репортажів про війну.

Ключові висновки ISW :