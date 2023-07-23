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У Міноборони РФ вигадали цинічну "причину" для удару по Одесі

Фото: у Міноборони РФ вигадали цинічну "причину" для удару по Одесі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

У Міноборони РФ цинічно відреагували на власний обстріл Одеси у ніч проти 23 липня. Нібито в житлових будинках, по яких припав удар, були об'єктами, де "готувалися терористичні акти проти РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, у міністерстві РФ заявили, що сьогодні вночі окупанти завдали удару "високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місця їх виготовлення в районі Одеси".

Крім того, у Шойгу знайшли на зазначених об'єктах, нібито іноземних найманців.

Там також стверджують ніби "усі сплановані до удару цілі знищені".

При цьому в Міноборони РФ заявили, що інформація про влучання у Спасо-Преображенський собор в Одесі нібито не відповідає дійсності, а всі атаковані "об'єкти", нібито "були на безпечній дистанції від храмового комплексу".

Обстріл Одеси

Російські окупанти останній тиждень майже щоночі масовано обстрілюють Одесу після того, як оголосили, що виходять із зернової угоди. Цієї ночі місто було атаковане п'ятьма типами ракет, ворог випустив кілька десятків. Половину було збито. При цьому під час цієї атаки внаслідок масованого обстрілу пошкоджено Спасо-Преображенський собор.

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса