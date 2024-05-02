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В Міноборони РФ відзвітували про роботу ППО через атаку дронів у п'яти областях

Четвер 02 травня 2024 08:13
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В Міноборони РФ відзвітували про роботу ППО через атаку дронів у п'яти областях Ілюстративне фото: в двох областях Росії працювали системи ППО через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В Російській Федерації у ніч проти 2 травня працювали сили та засоби протиповітряної оборони у п'яти областях. Причиною цього стала атака безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу. У "нальоті" дронів в російському міністерстві традиційно обвинувачують Україну.

Як оголошено у звіті Міноборони РФ, під час бойової роботи по "відбиттю атаки дронів" були ліквідовані:

  • 5 БПЛА - у Брянській області,
  • 3 - у Краснодарській області,
  • 2 - у Ростовській області,
  • 1 - у Бєлгородській області,
  • 1 - у Курській області.

Дані щодо наслідків нічної атаки безпілотників у зазначених регіонах в заяві російського Міноборони не вказуються.

Новина доповнюється...

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Міністерство оборони РФ Атака дронів
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