В Міноборони РФ відзвітували про роботу ППО через атаку дронів у п'яти областях
В Російській Федерації у ніч проти 2 травня працювали сили та засоби протиповітряної оборони у п'яти областях. Причиною цього стала атака безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.
В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу. У "нальоті" дронів в російському міністерстві традиційно обвинувачують Україну.
Як оголошено у звіті Міноборони РФ, під час бойової роботи по "відбиттю атаки дронів" були ліквідовані:
- 5 БПЛА - у Брянській області,
- 3 - у Краснодарській області,
- 2 - у Ростовській області,
- 1 - у Бєлгородській області,
- 1 - у Курській області.
Дані щодо наслідків нічної атаки безпілотників у зазначених регіонах в заяві російського Міноборони не вказуються.
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