Міноборони РФ розкритикували за фейкову "операцію відплати" у Краматорську, - ISW

Як пишуть аналітики, 8 січня Міноборони РФ оголосило, що російські сили провели "операцію відплати" проти українських військ у відповідь на удар по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів.

Міноборони Росії помилково заявило, що удару у відповідь було завдано по кількох пунктах тимчасової дислокації ЗСУ в Краматорську Донецької області, в результаті якого нібито загинули понад 600 українських військовослужбовців.

Журналісти побували на місці удару в Краматорську та заявили, що він припав порожній школі.

Декілька російських військкорів і блогерів негативно відреагували на заяву Міноборони Росії, вказавши, що відомство часто пред'являє фейкові заяви.

"Пропагандисти розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію, щоб "помститися" за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти на себе відповідальність за втрати", - зазначають аналітики.

Експерти зазначили, що застосування Міноборони Росії схеми подання скарг та відплати до багатьох своїх операцій створило негативний зворотний зв'язок із видатними представниками провоєнного російського інформаційного простору.

На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України в жовтні 2022 року Міноборони Росії використало аналогічне формулювання "відплати" проти ударів по мосту через Керченську протоку та іншу російську інфраструктуру.

Міноборони Росії частково використало це формулювання, щоб пом'якшити вимоги з боку провоєнної спільноти "помститися" за дії України, але спровокувало безліч відповідей від військових блогерів з описом інших випадків, за які відомство має однаково "помститися".

Таким чином, Міноборони Росії створило петлю негативного зворотного зв'язку, в якому вона намагається реагувати на успіхи українських наступальних дій.

Реакція Міноборони Росії на удар по Макіївці вкотре відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни, зазначають в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив 8 січня, що Росія планує розпочати власне виробництво безпілотників іранського виробництва.

8 січня російські війська продовжували контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна. Глава Луганської області Сергій Гайдай заявив 8 січня, що російські війська перекинули кілька батальйонів із району Бахмута до району Кремінної.

Офіційний представник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив 8 січня, що російські сили не контролюють Соледар, а інші офіційні українські джерела повідомили, що ЗСУ захопили російські позиції під Бахмутом. Відомі російські блогери висловили різні думки щодо можливого оточення міста.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та на західній околиці Донецька.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив 7 січня, що 300 співробітників чеченського ОМОНу перекинуто в Україну.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська використовували запальні боєприпаси для завдання ударів по цивільній інфраструктурі в Херсоні.

Російські сили продовжують посилювати фільтраційні заходи щодо виявлення партизанів на окупованих територіях. Російська окупаційна влада заявила, що 8 січня, ймовірно, українські партизани здійснили диверсію, замінувавши газопровід у Луганській області.

8 січня російська окупаційна влада активізувала роботу з паспортизації на окупованих територіях.

Нагадаємо, 8 листопада вночі окупанти обстріляли Краматорськ, внаслідок чого у місті було пошкоджено багато будівель, але ніхто не загинув.

Пізніше росіяни заявили про те, що вони нібито обстріляли гуртожитки училищ, де "були розташовані українські військові". Також окупанти вигадали сотні жертв у лавах ЗСУ через атаку.

Після цього представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий спростував такі фейки.

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