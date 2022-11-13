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У Міноборони позбавили акредитації журналістів за роботу у Херсоні: що відомо

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Київ, Неділя 13 листопада 2022 15:46
У Міноборони позбавили акредитації журналістів за роботу у Херсоні: що відомо Фото: Генеральний штаб ЗСУ позбавив акредитації ЗМІ за роботу в Херсоні (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Генеральний штаб ЗСУ позбавив акредитації низку представників ЗМІ за роботу в Херсоні до завершення стабілізаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи існуючі заборони, без погодження з відповідними командирами та службами зв'язків із громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність у Херсоні ще до завершення стабілізаційних заходів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача ЗСУ №73, а також відповідних розпоряджень військового командування.

Внаслідок порушень ряду представників ЗМІ скасовано дозвіл на роботу, а їх прес-картки визнані не чинними.

Генштаб не уточнив, про журналістів яких видань чи телеканалів мова йде, але включення з Херсона показували телеканали CNN, Sky News, а також "1+1".

Нагадаємо, що 11 листопада у ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

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