У Міноборони пояснили звільнення Хмари: його не "списали" через ВЛК

Євгеній Хмара зміг очолити Міністерство оборони України винятково як цивільна особа, тобто після звільнення з військової служби. Вигадки щодо ВЛК, які ширяться мережею, не відповідають дійсності.

Про це заявили в Міноборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

В оборонному відомстві пояснили, що Хмару звільнили з військової служби на підставі підпункту "е" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Євгеній Хмара обіймає посаду міністра оборони України як цивільна особа. Закон України "Про національну безпеку України" вимагає, щоб цю посаду обіймала винятково цивільна особа", - наголосили в МО.

Важливо розуміти, що ця норма стосується саме генералів і адміралів. Якщо вони не займають штатної посади та перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби.

Міноборони також офіційно підтвердило, що Хмара пройшов військово-лікарську комісію за вимогливою графою для спецпідрозділу СБУ і є повністю придатним до військової служби.

"Тому спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК - брехня", - підсумували у МО.