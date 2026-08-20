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У Міноборони пояснили звільнення Хмари: його не "списали" через ВЛК

15:17 20.08.2026 Чт
2 хв
Відомство відреагувало на нові спекуляції у соцмережах
aimg Юлія Капітонова
У Міноборони пояснили звільнення Хмари: його не "списали" через ВЛК Фото: Євгеній Хмара, міністр оборони України (Getty Images)
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Євгеній Хмара зміг очолити Міністерство оборони України винятково як цивільна особа, тобто після звільнення з військової служби. Вигадки щодо ВЛК, які ширяться мережею, не відповідають дійсності.

Про це заявили в Міноборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

В оборонному відомстві пояснили, що Хмару звільнили з військової служби на підставі підпункту "е" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Євгеній Хмара обіймає посаду міністра оборони України як цивільна особа. Закон України "Про національну безпеку України" вимагає, щоб цю посаду обіймала винятково цивільна особа", - наголосили в МО.

Важливо розуміти, що ця норма стосується саме генералів і адміралів. Якщо вони не займають штатної посади та перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби.

Міноборони також офіційно підтвердило, що Хмара пройшов військово-лікарську комісію за вимогливою графою для спецпідрозділу СБУ і є повністю придатним до військової служби.

"Тому спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК - брехня", - підсумували у МО.

Нагадаємо, Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони України 19 серпня. До цього він був в.о. міністра.

Цього ж дня у Верховній Раді Хмара оголосив про своє звільнення з військової служби.

Окрім того, він публічно розкрив усі пріоритети роботи на новій посаді.

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Міністерство оборони України ВЛК Євгеній Хмара
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У Міноборони пояснили звільнення Хмари: його не "списали" через ВЛК
У Міноборони пояснили звільнення Хмари: його не "списали" через ВЛК
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