В Минобороны объяснили увольнение Хмары: его не "списали" через ВЛК
Евгений Хмара смог возглавить Министерство обороны Украины исключительно как гражданское лицо, то есть после увольнения с военной службы. Выдумки некоторых людей относительно непрохождения им ВЛК - ложь.
Об этом заявили в Минобороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
В оборонном ведомстве объяснили, что Хмару уволили с военной службы на основании подпункта "е" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
"Евгений Хмара занимает должность министра обороны Украины как гражданское лицо. Закон Украины "О национальной безопасности Украины" требует, чтобы эту должность занимало исключительно гражданское лицо", - подчеркнули в МО.
Что важно понимать, что эта норма касается именно генералов и адмиралов. Если они не занимают штатную должность, закон позволяет уволить такого генерала с военной службы.
Минобороны также официально подтвердило, что Хмара прошел военно-врачебную комиссию по требовательной графе для спецподразделения СБУ и полностью пригоден к военной службе.
"Поэтому спекуляции вокруг причин его увольнения якобы через ВЛК - ложь", - подытожили в МО.
Напомним, Евгений Хмара возглавил Министерство обороны Украины 19 августа. До этого он был и.о. министра.
В этот же день в Верховной Раде Хмара объявил о своем увольнении с военной службы.
Кроме того, он публично раскрыл все приоритеты работы на новой должности.