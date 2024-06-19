У Міноборони пояснили, як стати на облік за кордоном і що буде за відмову
Українці, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон, мали повторно стати на нього до 18 червня. Для цього необхідно звернутись до дипломатичних установ України.
Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.
Як зазначили у відомстві, зараз українці за кордоном мають два варіанти постановки на облік:
- повернутися до України та прибути особисто до ТЦК;
- подати заяву про взяття на військовий облік разом із копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК через дипломатичну установу України. Звертатися треба до військкомату, який прийняв рішення про зняття з обліку.
У Міноборони розповіли, що заява подається до закордонної дипломатичної установи особисто за наявності закордонного паспорта або поштою з копією першої сторінки закордонного паспорта.
Після цього заяву надсилають на електронну пошту ТЦК.
При цьому громадянам, які не стали на облік до 18 червня, загрожує штраф у розмірі від 17 000 гривень до 25 500 гривень.
Що передувало
Нагадаємо, українців за кордоном, яких зняли з військового обліку, зобов'язали стати на нього до 18 червня. Це можна було зробити лише шляхом повернення в Україну для особистого відвідання ТЦК.
7 червня Кабмін вирішив пом'якшити правила постановки на військовий облік для вищезгаданих громадян. Таку процедуру дозволили робити у дипломатичних установах України.
До слова, Міноборони у відповідь на запит РБК-Україна розповіло про найбільш популярні питання, які стосуються мобілізації.
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