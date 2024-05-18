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У Міноборони пояснили, чи потрібно заброньованим проходити ВЛК

Фото: у Міноборони пояснили механізм проходження ВЛК для заброньованих (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Заброньовані військовозобов'язані повинні пройти ВВК, якщо не проходили її останні п'ять років. При цьому військкомат має видати відповідне направлення.

Як пояснили в Міноборони, якщо заброньовані військовозобов'язані не проходили медичний огляд протягом п'яти років, то це потрібно зробити.

"Але в будь-якому разі вони можуть пройти його лише після отримання відповідного направлення від ТЦК СП", - уточнили в відомстві.

Бронь від мобілізації в Україні

Під час військового стану в Україні для фахівців критичної інфраструктури діє бронь від мобілізації. Днями Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Співробітники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ бронюватимуться без обмежень.

Нагадаємо, у квітні спалахнув скандал після того, як Мінкульт підтвердив статус критично важливих підприємств для телеканалів марафону "Єдині новини".

Зазначимо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Докладніше про нього – у матеріалі.

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