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Міноборони повністю виконало запит Генштабу щодо дронів для ЗСУ, - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України повністю виконало запит Генерального штабу ЗСУ щодо дронів військового призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

"Ті, що військового призначення, повністю всі замовлення, які передані нам від Генерального штабу, Міністерством оборони виконані, і всі контракти укладені, і все це працює на фронті", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що за законом, відомство має право закуповувати виключно те, що замовляє Генштаб.

За словами заступниці міністра, "абсолютна" більшість цих безпілотників зроблена українськими виробниками.

"Це різні виробники, це не один, це різних типів безпілотники", - додала вона.

Маляр зазначила, що в Україні є "технологічний прорив" за час війни та Міноборони створило "дуже сприятливі" умови для того, аби виробник пройшов усі дозволи та випробовування.

"Ми максимально настільки скоротили, що навіть для стандартів НАТО це ще більш скорочені терміни. І сьогодні цілодобово ця система працює", - розповіла заступник міністра.

Щодо дронів невійськового призначення Маляр зазначила, що потреба в них на фронті "повністю вирахувана" і Міноборони точно знає, скільки їх треба на місяць.

За її словами, міністерство не може закуповувати товар такого типу, тому цим займаються інші цивільні відомства. Для цього ухвалені рішення Кабміном і Верховною Радою та виділені кошти.

Серед таких дронів "дуже високий" відсоток втрат, тому необхідне їхнє постійне поповнення у великій кількості. Маляр наголосила, що на сьогодні держава робить "максимально все, що може" стосовно дронів невійськового типу.

Також вона подякувала громадянам за допомогу у забезпеченні Сил оборони цивільними дронами.

Виробництво дронів в Україні

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

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