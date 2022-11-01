UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Міноборони повідомили про атаку пропагандистів на ІТ-систему ЗСУ: подробиці

Фото: В Міноборони повідомили про атаку пропагандистів на ІТ-систему ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні російськими пропагандистськими ресурсами розпочата нова інформаційно-психологічна операція ворога. Шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, що використовується ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

"Ця ІПСО розпочата ворогом саме зараз, невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint", - йдеться у повідомленні.

Тому невдовзі після цього ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних. Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано.

"Інформаційні системи та інструменти, які застосовують наші захисники, є стратегічною ціллю для ворога, як і критична або енергетична інфраструктура країни", - заявили в Міноборони та підкреслили, що ІПСО ворога є провальною.

Нещодавно українські фахівці презентували систему Delta. Цей програмний продукт розробляють в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за підтримки Мінцифри та іноземних союзників.

Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, в тому числі - розвіддані, на цифровій мапі, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої - ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.

Нагадаємо, що росіяни запустили фейк про контрабанду української зброї в Фінляндію.

Також росіяни атакують Україну не лише ракетами, а й великою кількістю фейків та пропаганди. Українцям дали поради, як уберегтися від ворожих маніпуляцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні