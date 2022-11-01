В Міноборони повідомили про атаку пропагандистів на ІТ-систему ЗСУ: подробиці

"Ця ІПСО розпочата ворогом саме зараз, невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint", - йдеться у повідомленні.

Тому невдовзі після цього ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних. Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано.

"Інформаційні системи та інструменти, які застосовують наші захисники, є стратегічною ціллю для ворога, як і критична або енергетична інфраструктура країни", - заявили в Міноборони та підкреслили, що ІПСО ворога є провальною.

Нещодавно українські фахівці презентували систему Delta. Цей програмний продукт розробляють в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за підтримки Мінцифри та іноземних союзників.

Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, в тому числі - розвіддані, на цифровій мапі, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої - ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.