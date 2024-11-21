Міноборони Португалії закликало збільшити внесок у НАТО через Путіна, а не Трампа

Міністр оборони Португалії Нуну Мело заявив про необхідність посилення національного внеску в європейську складову НАТО, наголосивши, що це зумовлено діями Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Не через Трампа, а через Путіна", - зазначив він, виступаючи на закритті конгресу Асоціації аудиторів національних оборонних курсів у Військовій академії в Амадорі.
Міністр попередив, що Росія вже функціонує в режимі військової економіки, а її інвестиції в оборону до 2025 року можуть перевищити загальний обсяг витрат 27 країн Європейського союзу.
"Це повинно змусити нас усіх замислитися", - звернувся він до президента Португалії Марселу Ребелу де Соуза і начальника штабу Збройних сил генерала Нунеша да Фонсека.
Мело підкреслив, що Португалія зобов'язана інвестувати більше коштів в оборону, цитуючи слова колишнього прем'єра Литви Андрюса Кубілюса. Він також зазначив, що уряд уже робить кроки в цьому напрямку, націлившись на досягнення 2% ВВП на оборонні витрати до 2029 року.
"Однак генеральний секретар НАТО нещодавно заявив, що 2% - це мінімум, і ця мета може бути підвищена до 3%", - додав міністр.
Говорячи про поточний геополітичний контекст, Мело охарактеризував його як "чреватий невизначеностями". Він також відзначив посилення російської агресії, включно з участю сил Північної Кореї.
"Добре, що ми розуміємо, яким шляхом рухається світ", - підсумував міністр.
Дональд Трамп офіційно обійме посаду президента США наприкінці січня 2025 року. Проте залишається незрозумілим, чи продовжуватиме він постачання зброї Україні для її захисту від російської агресії.
ЗМІ повідомляють, що Трамп має намір зосередитися на завершенні війни між Росією та Україною. За непідтвердженою інформацією, його команда розглядає можливість заморожування бойових дій на лінії фронту.
У свою чергу, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Європа має бути готова направити військові сили в Україну для підтримки можливої мирної угоди між Києвом і Москвою, якщо з такою пропозицією виступить Дональд Трамп.
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