Міноборони Португалії закликало збільшити внесок у НАТО через Путіна, а не Трампа

Міністр оборони Португалії Нуну Мело заявив про необхідність посилення національного внеску в європейську складову НАТО, наголосивши, що це зумовлено діями Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Не через Трампа, а через Путіна", - зазначив він, виступаючи на закритті конгресу Асоціації аудиторів національних оборонних курсів у Військовій академії в Амадорі.

Міністр попередив, що Росія вже функціонує в режимі військової економіки, а її інвестиції в оборону до 2025 року можуть перевищити загальний обсяг витрат 27 країн Європейського союзу.

"Це повинно змусити нас усіх замислитися", - звернувся він до президента Португалії Марселу Ребелу де Соуза і начальника штабу Збройних сил генерала Нунеша да Фонсека.

Мело підкреслив, що Португалія зобов'язана інвестувати більше коштів в оборону, цитуючи слова колишнього прем'єра Литви Андрюса Кубілюса. Він також зазначив, що уряд уже робить кроки в цьому напрямку, націлившись на досягнення 2% ВВП на оборонні витрати до 2029 року.

"Однак генеральний секретар НАТО нещодавно заявив, що 2% - це мінімум, і ця мета може бути підвищена до 3%", - додав міністр.

Говорячи про поточний геополітичний контекст, Мело охарактеризував його як "чреватий невизначеностями". Він також відзначив посилення російської агресії, включно з участю сил Північної Кореї.

"Добре, що ми розуміємо, яким шляхом рухається світ", - підсумував міністр.