Минобороны Португалии призвало увеличить вклад в НАТО из-за Путина, а не Трампа

Министр обороны Португалии Нуну Мело заявил о необходимости усиления национального вклада в европейскую составляющую НАТО, подчеркнув, что это обусловлено действиями России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Не из-за Трампа, а из-за Путина", - отметил он, выступая на закрытии конгресса Ассоциации аудиторов национальных оборонных курсов в Военной академии в Амадоре.

Министр предупредил, что Россия уже функционирует в режиме военной экономики, а ее инвестиции в оборону к 2025 году могут превысить общий объем расходов 27 стран Европейского союза.

"Это должно заставить нас всех задуматься", — обратился он к президенту Португалии Марселу Ребелу де Соуза и начальнику штаба Вооруженных сил генералу Нунешу да Фонсека.

Мело подчеркнул, что Португалия обязана инвестировать больше средств в оборону, цитируя слова бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса. Он также отметил, что правительство уже предпринимает шаги в этом направлении, нацелившись на достижение 2% ВВП на оборонные расходы к 2029 году.

"Однако генеральный секретарь НАТО недавно заявил, что 2% - это минимум, и эта цель может быть повышена до 3%", - добавил министр.

Говоря о текущем геополитическом контексте, Мело охарактеризовал его как "чреватый неопределенностями". Он также отметил усиление российской агрессии, включая участие сил Северной Кореи.

"Хорошо, что мы понимаем, по какому пути движется мир", - заключил министр.