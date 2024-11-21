Минобороны Португалии призвало увеличить вклад в НАТО из-за Путина, а не Трампа
Министр обороны Португалии Нуну Мело заявил о необходимости усиления национального вклада в европейскую составляющую НАТО, подчеркнув, что это обусловлено действиями России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Не из-за Трампа, а из-за Путина", - отметил он, выступая на закрытии конгресса Ассоциации аудиторов национальных оборонных курсов в Военной академии в Амадоре.
Министр предупредил, что Россия уже функционирует в режиме военной экономики, а ее инвестиции в оборону к 2025 году могут превысить общий объем расходов 27 стран Европейского союза.
"Это должно заставить нас всех задуматься", — обратился он к президенту Португалии Марселу Ребелу де Соуза и начальнику штаба Вооруженных сил генералу Нунешу да Фонсека.
Мело подчеркнул, что Португалия обязана инвестировать больше средств в оборону, цитируя слова бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса. Он также отметил, что правительство уже предпринимает шаги в этом направлении, нацелившись на достижение 2% ВВП на оборонные расходы к 2029 году.
"Однако генеральный секретарь НАТО недавно заявил, что 2% - это минимум, и эта цель может быть повышена до 3%", - добавил министр.
Говоря о текущем геополитическом контексте, Мело охарактеризовал его как "чреватый неопределенностями". Он также отметил усиление российской агрессии, включая участие сил Северной Кореи.
"Хорошо, что мы понимаем, по какому пути движется мир", - заключил министр.
Трамп станет президентом
Дональд Трамп официально займет пост президента США в конце января 2025 года. Однако остается неясным, будет ли он продолжать поставки оружия Украине для её защиты от российской агрессии.
СМИ сообщают, что Трамп намерен сосредоточиться на завершении войны между Россией и Украиной. По неподтвержденной информации, его команда рассматривает возможность замораживания боевых действий на линии фронта. Один из предложенных планов включает создание буферной зоны, где разместятся военные силы европейских стран.
В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна быть готова направить военные силы в Украину для поддержки возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, если с таким предложением выступит Дональд Трамп.
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